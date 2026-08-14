Indsil Hydro Power Manganese vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Indsil Hydro Power Manganese hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 1,81 INR gegenüber 2,19 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,29 Prozent auf 395,9 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Indsil Hydro Power Manganese 401,1 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at