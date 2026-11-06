Indsil Hydro Power Manganese veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Indsil Hydro Power Manganese hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Indsil Hydro Power Manganese vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,46 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,41 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,75 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 370,5 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 373,3 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at