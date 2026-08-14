Inducto Steel präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Inducto Steel lud am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 3,20 INR. Im letzten Jahr hatte Inducto Steel einen Gewinn von -0,620 INR je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Inducto Steel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 73,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 793,8 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 458,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at