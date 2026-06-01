Inducto Steel: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Inducto Steel hat am 29.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,45 INR. Im Vorjahresviertel hatte Inducto Steel 0,140 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 648,4 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 401,9 Millionen INR umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,34 INR, nach -9,260 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,66 Milliarden INR – ein Plus von 4,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Inducto Steel 1,59 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at