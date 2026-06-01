|
01.06.2026 06:31:29
Inducto Steel: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Inducto Steel hat am 29.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,45 INR. Im Vorjahresviertel hatte Inducto Steel 0,140 INR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 648,4 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 401,9 Millionen INR umgesetzt.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,34 INR, nach -9,260 INR im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,66 Milliarden INR – ein Plus von 4,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Inducto Steel 1,59 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.