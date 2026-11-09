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09.11.2026 06:31:29
Inducto Steel: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Inducto Steel lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 10,64 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,860 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 265,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 217,2 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 793,2 Millionen INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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