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Kursziel 13.08.2026 11:38:38

INDUS-Aktie: Metzler-Studie beflügelt Kurs

INDUS-Aktie: Metzler-Studie beflügelt Kurs

Analystenempfehlungen haben die Aktien der INDUS Holding am Donnerstag kräftig angetrieben.

Die im Juli begonnene Erholung der Papiere der Beteiligungsgesellschaft, die zuletzt im August zeitweise unterbrochen wurde, bekam einen Schub durch das Kaufvotum des Bankhauses Metzler und durch ein hohes Warburg-Kursziel.

Am späten Vormittag legte der Kurs in der Spitze um fast zehn Prozent auf 33,70 Euro zu. Er testete damit das Jahreshoch vom Februar, das jedoch erst einmal zum Widerstand wurde. Zuletzt wurden die Aktien via XETRA noch 8,96 Prozent höher zu 33,45 Euro gehandelt. Knapp hinter Vincorion waren sie damit der zweitbeste SDax-Wert. 2026 kommen sie jetzt wieder auf ein Plus von 18 Prozent.

Nach den Resultaten vom Vortag und einer davor bereits angehobenen Jahresprognose lobte der Metzler-Analyst Victor Beyer eine "zunehmend sichtbare Dynamikverbesserung im gesamten Portfolio". Die neuen Ziele, die INDUS Ende Juli im Rahmen der vorgelegten Eckdaten bekannt gegeben hatte, seien zwar vor allem der außergewöhnlichen Entwicklung der Hartmetalltochter Betek geschuldet gewesen. INDUS sei aber mehr als nur eine Story des knappen Rohstoffs Wolfram, betonte er. Die detaillierten Resultate belegten nun eine breiter angelegte Verbesserung.

Nach dem Kurssprung vom Donnerstag sieht Metzler mit einem Kursziel von 36 Euro (alt 30,50) aber relativ wenig Potenzial im Vergleich zum Analysehaus Warburg, das mit mit einer Erhöhung von 41 auf 53 Euro ein deutlich höheres Kursziel nennt. Es verspricht eine Wertsteigerung um mehr als die Hälfte.

Experte Felix Ellmann begründete seine deutliche Zielsteigerung ebenfalls mit dem zweiten Geschäftsquartal, das sehr stark gewesen sei. Allerdings erwähnte er, dass sich diese Entwicklung im weiteren Jahresverlauf wegen voraussichtlich steigender Materialkosten so nicht fortsetzen dürfte.

/tih/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

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