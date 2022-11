INDUS-Aktie steigt dennoch: INDUS verdient wegen Abschreibungen weniger

In den ersten neun Monaten sank der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 86 Prozent auf rund elf Millionen Euro, teilte die im SDAX notierte Gesellschaft am Donnerstag in Bergisch Gladbach mit. Hauptgründe für den Gewinnrückgang sind Abschreibungen im Zusammenhang mit der jährlich stattfindenden Prüfung des Werts der Beteiligungen sowie die Aufwendungen infolge der Probleme bei der Beteiligung SMA Metalltechnik. Deswegen hatte INDUS bereits Ende Oktober seine Gewinnprognose für 2022 gesenkt.

Die Umsatzprognose, die 1,9 bis 2 Milliarden Euro vorsieht, wurde damals bestätigt. In den ersten neun Monaten legte der Erlös den Angaben vom Donnerstag zufolge um circa acht Prozent auf rund 1,4 Milliarden Euro zu. Die INDUS-Aktie notiert im XETRA-Handel am Freitag zeitweise 1,72 Prozent stärker bei 20,65 Euro.

/zb/he

BERGISCH GLADBACH (dpa-AFX)