Indus Fila stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Indus Fila hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,30 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -163,000 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at