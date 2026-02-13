Indus Fila verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Indus Fila hat am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 176,00 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -104,000 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at