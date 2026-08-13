Indus Finance gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Indus Finance lud am 11.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,81 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,190 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 15,5 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 38,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at