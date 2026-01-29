|
Indus Finance hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Indus Finance veröffentlichte am 28.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,31 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 INR je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Indus Finance in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13,7 Millionen INR im Vergleich zu 14,9 Millionen INR im Vorjahresquartal.
