Indus Finance hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Indus Finance hat am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,58 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,050 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Indus Finance im vergangenen Quartal 58,2 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 357,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Indus Finance 12,7 Millionen INR umsetzen können.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,16 INR eingefahren. Im Vorjahr waren -0,760 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Indus Finance im vergangenen Geschäftsjahr 93,59 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 61,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Indus Finance 57,92 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at