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16.10.2026 06:31:29
Indus Finance hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Indus Finance hat am 14.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,090 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,0 Millionen INR – ein Plus von 4,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Indus Finance 10,5 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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