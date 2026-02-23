Indus Motor gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Indus Motor äußerte sich am 20.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 76,11 PKR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 61,92 PKR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,77 Prozent auf 57,46 Milliarden PKR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 43,28 Milliarden PKR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at