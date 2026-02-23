|
23.02.2026 06:31:29
Indus Motor gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Indus Motor äußerte sich am 20.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 76,11 PKR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 61,92 PKR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,77 Prozent auf 57,46 Milliarden PKR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 43,28 Milliarden PKR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!