Indus Motor hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Indus Motor äußerte sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 85,49 PKR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Indus Motor 64,77 PKR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 61,74 Milliarden PKR – ein Plus von 48,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Indus Motor 41,60 Milliarden PKR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at