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29.10.2026 06:31:29
Indus Motor: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Indus Motor hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Indus Motor hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 93,95 PKR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 85,49 PKR je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 74,01 Milliarden PKR gegenüber 61,74 Milliarden PKR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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