Indus Motor: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Indus Motor hat am 31.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Indus Motor hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 77,70 PKR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 82,12 PKR je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 66,78 Milliarden PKR, gegenüber 69,60 Milliarden PKR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,06 Prozent präsentiert.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 324,50 PKR gegenüber 292,74 PKR je Aktie im Vorjahr.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 258,75 Milliarden PKR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Indus Motor einen Umsatz von 215,14 Milliarden PKR eingefahren.

Redaktion finanzen.at