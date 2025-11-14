INDUS öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

INDUS veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,33 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,680 EUR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat INDUS 437,4 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 443,1 Millionen EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at