INDUS: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

INDUS lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte INDUS 0,630 EUR je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 441,6 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 402,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at