INDUS stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

INDUS äußerte sich am 24.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,180 EUR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 461,4 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 439,6 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

INDUS hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,77 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,07 EUR je Aktie gewesen.

Der Jahresumsatz wurde auf 1,74 Milliarden EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,72 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2,97 EUR sowie einem Umsatz in Höhe von 1,74 Milliarden EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.at