IndusInd Bank: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

IndusInd Bank äußerte sich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 13,31 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7,75 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat IndusInd Bank mit einem Umsatz von insgesamt 130,96 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 144,21 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 9,18 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at