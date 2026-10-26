IndusInd Bank öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

IndusInd Bank hat am 23.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,94 INR gegenüber -5,610 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 140,44 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 132,60 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at