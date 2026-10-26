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26.10.2026 06:31:29
IndusInd Bank öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
IndusInd Bank hat am 23.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,94 INR gegenüber -5,610 INR im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 140,44 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 132,60 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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