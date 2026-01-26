IndusInd Bank präsentierte Quartalsergebnisse

IndusInd Bank hat am 23.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,64 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IndusInd Bank ein EPS von 18,01 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,70 Prozent auf 130,80 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 151,56 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at