IndusInd Bank verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

IndusInd Bank hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7,63 INR. Im Vorjahresviertel waren -29,900 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 127,19 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 113,43 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 11,42 INR beziffert. Im Vorjahr waren 33,07 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat IndusInd Bank im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 5,10 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 534,80 Milliarden INR im Vergleich zu 563,56 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at