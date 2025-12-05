|
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL hat am 03.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0,17 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL noch ein Gewinn pro Aktie von 0,150 USD in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 11,46 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 10,30 Milliarden USD umgesetzt.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,166 USD je Aktie sowie einen Umsatz 11,35 Milliarden USD prognostiziert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
