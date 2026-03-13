13.03.2026 06:31:28

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL präsentierte am 11.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 USD. Im Vorjahresviertel hatte INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,08 Prozent auf 13,64 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,570 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ein EPS von 0,510 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 41,61 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 45,45 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX freundlich -- Wall Stree im Plus -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag im Minus. Der deutsche Aktienmarkt kämpft sich in die Gewinnzone zurück. Die US-Börsen notieren am Freitag in Grün. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen