INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL präsentierte am 11.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 USD. Im Vorjahresviertel hatte INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,08 Prozent auf 13,64 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,570 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ein EPS von 0,510 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 41,61 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 45,45 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at