05.06.2026 06:31:29

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL präsentierte Quartalsergebnisse

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL präsentierte in der am 03.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL im vergangenen Quartal 10,23 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 8,94 Milliarden USD umsetzen können.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,128 USD prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 10,14 Milliarden USD umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at

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