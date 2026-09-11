INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL hat am 09.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 12,69 Milliarden USD gegenüber 11,59 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,155 USD je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 12,65 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at