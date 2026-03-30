30.03.2026 06:31:29

Industrial and Commercial Bank of China: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Industrial and Commercial Bank of China hat sich am 27.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,270 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,96 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 371,57 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 390,96 Milliarden CNY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,00 CNY. Im letzten Jahr hatte Industrial and Commercial Bank of China einen Gewinn von 0,980 CNY je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 1 609,47 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 1 537,95 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

29.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 13
29.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 13: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.03.26 KW 13: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Die Börsen in Fernost bewegen sich am Montag vorwiegend auf tieferem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen