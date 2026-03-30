Industrial and Commercial Bank of China: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Industrial and Commercial Bank of China hat sich am 27.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,270 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,96 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 371,57 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 390,96 Milliarden CNY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,00 CNY. Im letzten Jahr hatte Industrial and Commercial Bank of China einen Gewinn von 0,980 CNY je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 1 609,47 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 1 537,95 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at