Industrial and Commercial Bank of China: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Industrial and Commercial Bank of China hat am 28.03.2024 die Bücher zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,88 Prozent auf 182,94 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 190,32 Milliarden CNY gelegen.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,247 CNY ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 187,09 Milliarden CNY erwartet.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 0,997 CNY sowie einen Umsatz von 857,90 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at