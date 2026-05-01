Industrial and Commercial Bank of China: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Industrial and Commercial Bank of China äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,24 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,14 Prozent auf 394,28 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 398,82 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at