Industrial and Commercial Bank of China hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Industrial and Commercial Bank of China äußerte sich am 28.10.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,240 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Industrial and Commercial Bank of China 0,230 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,67 Prozent zurück. Hier wurden 207,33 Milliarden CNY gegenüber 217,49 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at