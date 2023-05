Industrial and Commercial Bank of China hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Industrial and Commercial Bank of China hat am 01.05.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2023 endete.

Mit einem EPS von 0,250 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Industrial and Commercial Bank of China mit 0,250 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Industrial and Commercial Bank of China in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,70 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 218,46 Milliarden CNY im Vergleich zu 226,86 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at