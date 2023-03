Industrial and Commercial Bank of China präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Industrial and Commercial Bank of China präsentierte am 31.03.2023 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,29 Prozent auf 190,32 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 216,99 Milliarden CNY gelegen.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,250 CNY sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 223,18 Milliarden CNY gelegen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,970 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 0,950 CNY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 841,44 Milliarden CNY, gegenüber 860,88 Milliarden CNY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 2,26 Prozent präsentiert.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,00 CNY und einen Umsatz von 903,71 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at