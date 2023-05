Industrial and Commercial Bank of China: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Industrial and Commercial Bank of China hat am 01.05.2023 die Bücher zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,722 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,759 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,44 Prozent auf 31,53 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Industrial and Commercial Bank of China 34,44 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at