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30.03.2026 06:31:29

Industrial and Commercial Bank of China: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Industrial and Commercial Bank of China hat am 27.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Industrial and Commercial Bank of China hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,760 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,53 Prozent auf 50,99 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 53,41 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,79 USD beziffert, während im Vorjahr 2,74 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Industrial and Commercial Bank of China mit einem Umsatz von insgesamt 210,26 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 220,89 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um -4,81 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at

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