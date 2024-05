Industrial and Commercial Bank of China stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Industrial and Commercial Bank of China hat am 30.04.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,240 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,250 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 210,17 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Industrial and Commercial Bank of China 218,46 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,270 CNY sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 198,98 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at