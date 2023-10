Industrial and Commercial Bank of China stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Industrial and Commercial Bank of China äußerte sich am 30.10.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,240 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Umsatzseitig standen 194,61 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 6,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Industrial and Commercial Bank of China 207,33 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,323 CNY sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 202,53 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at