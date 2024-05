Industrial and Commercial Bank of China verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Industrial and Commercial Bank of China präsentierte am 30.04.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,662 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,722 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 31,53 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 29,00 Milliarden USD.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,748 USD je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 27,50 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at