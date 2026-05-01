|
01.05.2026 06:31:29
Industrial and Commercial Bank of China verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Industrial and Commercial Bank of China präsentierte in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Industrial and Commercial Bank of China ein EPS von 0,650 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Industrial and Commercial Bank of China in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 56,11 Milliarden USD im Vergleich zu 53,54 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!