Industrial and Commercial Bank of China verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Industrial and Commercial Bank of China präsentierte in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Industrial and Commercial Bank of China ein EPS von 0,650 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Industrial and Commercial Bank of China in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 56,11 Milliarden USD im Vergleich zu 53,54 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at