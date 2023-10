Industrial and Commercial Bank of China vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Industrial and Commercial Bank of China hat am 30.10.2023 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,656 USD gegenüber 0,661 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 26,60 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,57 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,885 USD je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 27,69 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at