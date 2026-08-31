Industrial and Commercial Bank of China: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Industrial and Commercial Bank of China hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Industrial and Commercial Bank of China ein EPS von 0,650 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 56,60 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 53,46 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at