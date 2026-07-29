Industrial Bank of Korea mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Industrial Bank of Korea hat am 27.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 857,28 KRW. Im letzten Jahr hatte Industrial Bank of Korea einen Gewinn von 815,00 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9 664,98 Milliarden KRW – ein Plus von 95,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Industrial Bank of Korea 4 952,77 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at