Industrial Bank of Korea präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Industrial Bank of Korea hat am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 751,39 KRW gegenüber 516,00 KRW im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 18 445,05 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5 103,61 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 653,50 KRW sowie einem Umsatz von 2 004,65 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 3409,56 KRW gegenüber 3106,00 KRW im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 53,41 Prozent auf 31 831,00 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20 749,33 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 3414,61 KRW je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 8 478,26 Milliarden KRW taxiert.

