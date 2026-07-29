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29.07.2026 06:31:29
Industrial Bank of Korea (spons GDR) präsentierte Quartalsergebnisse
Industrial Bank of Korea (spons GDR) äußerte sich am 27.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0,57 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Industrial Bank of Korea (spons GDR) 0,580 USD je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Industrial Bank of Korea (spons GDR) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 82,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,44 Milliarden USD im Vergleich zu 3,54 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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