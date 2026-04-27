Industrial Bank of Korea (spons GDR) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Industrial Bank of Korea (spons GDR) hat am 24.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,64 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,660 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 119,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,45 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,58 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at