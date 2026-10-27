Industrial Bank of Korea (spons GDR): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Industrial Bank of Korea (spons GDR) hat am 26.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,640 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 7,38 Milliarden USD gegenüber 3,47 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at