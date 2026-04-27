Industrial Bank of Korea veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Industrial Bank of Korea hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 938,88 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 961,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 121,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5 001,18 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11 090,95 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at