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27.10.2026 06:31:29
Industrial Bank of Korea veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Industrial Bank of Korea hat am 26.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurden 962,87 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Industrial Bank of Korea 882,00 KRW je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz wurden 10 470,77 Milliarden KRW gegenüber 4 811,05 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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