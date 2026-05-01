01.05.2026 06:31:29

Industrial Bank: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Industrial Bank hat am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,13 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,15 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Industrial Bank im vergangenen Quartal 93,75 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Industrial Bank 100,88 Milliarden CNY umsetzen können.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 1,09 CNY je Aktie sowie einen Umsatz 54,43 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at

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